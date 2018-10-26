أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدوة مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي وإصابة 170 آخرين بجروح مختلفة، وذلك خلال مسيرات العودة الأسبوعية وتالتلي انطلقت في الثلاثين في آذار الماضي في ذكرى يوم الأرض.
خمسة قتلى على الأقل في صفوف الفلسطينيين في غزة
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خمسة قتلى على الأقل في صفوف الفلسطينيين في غزة
وذكت وزارة الصحة أن محمد عبد النبي، الذي يبلغ من العمر 27 عاما. والذي أصيب برصاصة على مستوى الرأس ونصار أبو تيم الذي يبلغ من العمر 22 عاما، وأحمد سعيد أبو لبدة، الذي يبلغ من العمر 22 عاما وعايش غسان شعت، الذي يبلغ من العمر 23 عاما، وجبر إبراهيم أبو هميسة، الذي يبلغ من العمر 25 عاما. وقتل الفلسطينيون الخمسة عند السياج الحدودي الذي يفصل بين إسرائيل وقطاع غزة.