قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه قام بزيارة غير معلنة لسلطنة عمان الجمعة وبحث مبادرة السلام في الشرق الأوسط السلطان قابوس.
نتنياهو "يصنع التاريخ" ويزور سلطنة عمان سراً ويلتقي السلطان قابوس
نتنياهو "يصنع التاريخ" ويزور سلطنة عمان سراً ويلتقي السلطان قابوس
وجاء في بيان صدر من مكتب نتنياهو بعد عودته إنه التقى بالسلطان قابوس بن سعيد وتم التطرق خلال الزيارة "لسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وأمور ذات اهتمام مشترك".
وقال نتنياهو في تغريدة على تويتر "تعد الزيارة خطوة مهمة في تنفيذ السياسة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة، مع الاستفادة من مزايا إسرائيل في مجال الأمن والتكنولوجيا والاقتصاد". وأضاف في تغريدة أخرى "عدت إلى إسرائيل اليوم في ختام زيارة رسمية سياسية إلى سلطنة عمان، حيث التقيت بسلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد. دعيت أنا وزوجتي لزيارة سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد بعد اتصالات مطولة بين البلدين. هذا هو أول اجتماع رسمي بهذا المستوى منذ عام 1996" وأاضاف: "زيارة مميزة لعمان... نصنع التاريخ".
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيرس وأن قام بجولة في بعض دول الشرق الأوسط في العام 1996 شملت عمان وقطر وفتح خلالها ممثليات إسرائيل التجارية. وكان سلفه الراحل اسحاق رابين قد قام بأول زيارة له إلى عمان في العام 1994.
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