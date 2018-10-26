في مقابلة تلفزيونية أجرتها معها قناة الإخبارية التركية، قالت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم اغتياله في القنصيلة السعودية في اسطنبول أن خاشقجي كان قلقا جدا من احتمال استجوابه أو الضغط عليه للعودة إلى وطنه عندما زار القنصلية في اسطنبول.
خطيبة خاشقجي: "جمال عومل جيدا خلال زيارته الأولى للقنصلية ولم يكن مرتاحا للزيارة الثانية"
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خطيبة خاشقجي: "جمال عومل جيدا خلال زيارته الأولى للقنصلية ولم يكن مرتاحا للزيارة الثانية"
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وقالت خديجة إن خاشقجي لم يكن يريد الذهاب إلى القنصلية السعودية، حيث قتل بعد وقت قصير من دخوله في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفة أنه لاقى معاملة جيدة خلال زيارته الأولى للقنصلية في 28 سبتمبر/ أيلول المنصرم. وتابعت قائلة إنه كان يعتقد أن تركيا بلد آمن وأنه وفي حالة احتجازه أو إرغامه على فعل أي شيء لا يرغب فيه، كان سيتم حل القضية بسرعة بتدخل السلطات التركية.
وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية يوم الجمعة بالكشف على من أمر بقتل خاشقجي ومكان جثته.
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