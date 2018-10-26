مزاد علني لبيع كتاب لمارلين مونرو. وهو الكتاب التي كانت تؤدي منه الحسناء الشقراء صلواتها حسب الطقوس العبرانية.
مقابل الآلاف من الدولارات.. مزاد يبيع كتاب الصلوات لمارلين مونرو بعد اعتناقها اليهودية
مقابل الآلاف من الدولارات.. مزاد يبيع كتاب الصلوات لمارلين مونرو بعد اعتناقها اليهودية
سيتم عرض كتاب تلاوة الصلوات اليهودية الخاص بالممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو للبيع بمزاد حيث يتوقع أن يجلب آلاف الدولارات في مدينة نيويورك يوم 12 نوفمبر-تشرين الثاني القادم.
واعتنقت مونرو، المسيحية المولد، الديانة اليهودية عقب لقائها بالكاتب الأمريكي اليهودي وزوجها المستقبلي آرثر ميلر عام 1951 وقامت بتوثيق صلواتها في كتاب عُرف بكتاب "سيدور".
ووُصف الكتاب بلائحة إدراج المزاد على أنه "تعليمات تلقتها مونرو بشأن ما تتلوه أو لا تتلوه من صلوات.
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وكان الكتاب قد بيع بواسطة دار مزادات كريستي مقابل أربعة آلاف دولار عام 1999.
وتحولت مونرو إلى اليهودية طواعية، وهو ما وصفه ميلر لاحقاً بأنه لم يكن أمراً ضرورياً لإتمام زواجهما، حيث أن الكاتب لم يكن يهودياً متديناً.
وعلى الرغم من طلاقها من ميلر عام 1961، إلا أن مونرو شددت على نيتها البقاء كيهودية حتى وفاتها بعد ذلك بعام واحد.