من المكسيك إلى إيطاليا: التقلبات الجوية تتصدر أبرز صور الأسبوع
شهد الأسبوع المنصرم العديد من التقلبات الجوية التي عصفت بعدة مدن حول العالم من المكسيك إلى إيطاليا وقبرص.
وأدت الأمطار الغزيرة التي سببها الإعصار ويلا في ولاية كوليما بالمكسيك إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه بنهر أرويو دي سانتياجو في مانزانيلو.
كذلك نتج عن الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح عاتية انقطاع الكهرباء لعدة ساعات عن بنايات وشوارع مدينة ليماسول الساحلية في قبرص.
وشهدت سماء العاصمة الإيطالية روما أمطاراً ثلجية غير معتادة أدت إلى شل حركة المرور بشوارعها.