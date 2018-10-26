في الذكرى ال35 لتفجير مقر قوات الماينز الذي أدى إلى مقتل 241 جنديا أمريكا في بيروت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نص قانون يفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه كان وراء تفجيرات بيروت سنة 1983.
ترامب في ذكرى تفجير مقر قوات المارينز في بيروت: تهديد لإيران وعقوبات جديدة على حزب الله
ترامب في ذكرى تفجير مقر قوات المارينز في بيروت: تهديد لإيران وعقوبات جديدة على حزب الله
وخلال كلمة له بهذه المناسبة ألقاها في البيت الأبيض، قال ترامب إن الهدف من العقوبات هو تعطيل وتفكيك شبكة تمويل حزب الله المدعوم من إيران مضيفا إن الولايات المتحدة لن تنسى ما قام به حزب الله ضد جنودها. وأثار ترامب الحديث أيضا بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران وتشديدها، بعد انسحاب الإدارة الأمريكية من اتفاق إيران النووي لسنة 2015، مذكرا بدعمها لحزب الله.
وقال ترامب إن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية في بيروت هو الأكثر دموية في تاريخ قوات المارينز منذ معركة إيو جيما اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال ترامب بشأن إيران، إن البلد لم يعد كما كان قبل أن يتسلم هو إدارة البيت الأبيض، إذ هناك على حد قوله مظاهرات اليوم في شوارع إيران، وعملة الريال تتهاوى وحياة الإيرانيين تغيرت وهم لم يعودوا ينظرون إلى المتوسط حيث كانوا سيسيطرون على كل شيء بحسب ترامب، واليوم هم يكابدون من أجل الحياة على حد تعبيره. وتوعد ترامب بإلحاق الهزيمة بأعداء بلاده التي وصفها بأنها لا تُقهر.
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