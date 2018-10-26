قالت الشرطة الصينية إن امرأة تحمل سكينا هاجمت أطفالا عند بوابة روضة أطفال بمدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين يوم الجمعة ما أدى إلى إصابة 14 منهم.
امرأة تطعن 14 طفلا في هجوم على روضة أطفال في الصين
امرأة تطعن 14 طفلا في هجوم على روضة أطفال في الصين
وأضافت الشرطة على حسابها الرسمي على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي إن المرأة تبلغ من العمر 39 عاما، وعرفتها باسم عائلتها وهو ليو وقالت إنها نفذت الهجوم حين عاد الأطفال من تدريبات الصباح.
وقالت الشرطة إن الضحايا نقلوا إلى المستشفى بينما تمكن الحراس والعاملون بروضة الإطفال من القبض على المعتدية، وأضافت إنها تحقق في الأمر. ولم يذكر البيان أي دوافع محتملة للهجوم.
والجريمة العنيفة نادرة في الصين بالمقارنة بدول أخرى كثيرة خاصة في المدن الكبرى، حيث إجراءات الأمن محكمة، لكن السنوات الأخيرة شهدت سلسلة هجمات بالسكاكين والفؤوس استهدف كثير منها أطفالا.
وينحى باللائمة في كثير من الهجمات من هذا النوع على أشخاص مصابين بأمراض عقلية، أو يعانون من مشاكل شخصية.
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