لقي 7 أشخاص على الأقل حتفهم في حادث إطلاق نار في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا.
قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية
قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل معبد يهودي بولاية بنسلفانيا الأمريكية
الحادث استهدف معبدا يهوديا اليوم السبت ما تسبب كذلك في إصابة عدة أشخاص.
وطوقت الشرطة المكان بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار في المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة.
وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على تويتر إن هناك شخصا يطلق النار في المنطقة. وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث خارج معبد (تري أوف لايف) اليهودي.
إقرأ المزيد على يورونيوز:
بلجيكا في مواجهة التطرف بالمساجد والسجون
اعتداء بزجاجات حارقة على كنيس يهودي في السويد
مسلمو النرويج يشكلون سلسلة بشرية حول كنيس يهودي تضامناً مع الجالية اليهودية
وغرد الرئيس الأمريك دونالد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر قائلا إنه يتابع أحداث الهجوم على المعبد اليهودي .
وكتب ترامب "جهات إنفاذ القانون في الموقع. على الناس في منطقة سكويريل هيل أن يظلوا في أماكن آمنة. يبدو أن عددا من القتلى سقط. عليكم توخي الحذر من قاتل نشط..."
وحسب وسائل الإعلام المحلية قام المسلح بإطلاق النار بشكل كثيف داخل المعبد اليهودي، وأصاب العديد من المتواجدين بداخله، إضافة إلى إصابة 3 من عناصر الشرطة بجراح خطيرة.
وحسب المصادر ذاتها اعتقلت الشرطة المسلح عقب إصابته أثناء تدخل قوات الأمن.