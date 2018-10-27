رخص عمل مؤقتة للمهاجرين في المكسيك

فيما يواصل آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى طريقهم في قافلة كبيرة عبر المكسيك، عرض الرئيس المكسيكي انركيك بينا نيتو رخصة العمل المؤقت لكل من يسجل اسمه على قائمة طالبي اللجوء في المكسيك.
وقال بينا نيتو إن بلاده أطلقت خطة تحت عنوان "أنت في بلادك"، حيث يمكن للمهاجر التمتع بالرعاية الطبية وتعليم صغاره في المدارس المكسيكية، إلى جانب الحصول على وثائق هوية مؤقتة لتسهيل القيام بإجراءات رسمية، أثناء تسوية الوضع القانوني باعتباره مهاجرا.
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آلاف المهاجرين يواصلون طريقهم إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك
وتأتي مبادرة الرئيس المكسيكي بهدف إيقاف المهاجرين من مواصلة طريقهم نحو الولايات المتحدة، حيث جرى الاتفاق على أن يبقى المهاجرون جنوب المكسيك، أمام تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال مئات الجنود الأمريكيين على الحدود لمنع المهاجرين من العبور. في الاثناء تواصل إدارة ترامب بناء الجدار العازل على الحدود مع المكسيك والذي كان وعد بإقامته.
وبالتزامن مع ذلك صدق وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس على نشر قوات أمريكية وعتاد على حدود بلاده مع المكسيك، وقال مسؤولون إن ذلك لا يعد أمرا بانتشار القوات.
ولكن رغم كل هذا فإن معظم المهاجرين المشاركين في القافلة يحدوهم العزم على مواصلة الطريق حتى حدود الولايات المتحدة، ويقولون إنهم فروا من الفقر وأعمال العنف المنتشر في بلدانهم، مثل غواتيمالا وهندوراس والسالفادور.