الكشف عن هوية المشتبه به بتنفيذ هجوم المعبد اليهودي في بيتسبرغ

قالت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول فيدرالي إن مرتكب حادث الهجوم على المعبد اليهودي الذي اودى بحياة 8 أشخاص بمدينة بيتسبرغ الأمريكية يدعى روبرت باورز ويبلغ من العمر 46 عاماً.

ووصف مدير السلامة العامة في مدينة بيتسبرغ ويندي هيسريش مسرح الجريمة داخل المعبد بأنه أسوأ ما رأى على الإطلاق.

وأضاف للصحفيين: "المشهد بعد إطلاق النار في المعبد من أسوأ مشاهد الجريمة التي رأيتها على الإطلاق"

وأكد هيسريش أن الحادث أدى إلى إصابة ستة أشخاص منهم أربعة من رجال الشرطة، كما قال إن مكتب التحقيقات الاتحادي سيقود التحقيقات بشأن إطلاق النار في المعبد اليهودي.

و لقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم في حادث إطلاق نار في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا. الحادث استهدف معبدا يهوديا اليوم السبت ما تسبب كذلك في إصابة عدة أشخاص.

وطوقت الشرطة المكان بعد بلاغات عن وجود مسلح يطلق النار في المبنى في حي سكويريل هيل بشرق المدينة.

وقالت إدارة السلامة العامة في بيتسبرغ على تويتر إن هناك شخصا يطلق النار في المنطقة. وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية الشرطة في موقع الأحداث خارج معبد (تري أوف لايف) اليهودي.

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وغرد الرئيس الأمريك دونالد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر قائلا إنه يتابع أحداث الهجوم على المعبد اليهودي.

وأضاف:" إن حصيلة ضحايا إطلاق النار داخل كنيس في بيتسبرغ "قد تكون أكثر فداحة مما يعتقد."

وكتب ترامب "جهات إنفاذ القانون في الموقع. على الناس في منطقة سكويريل هيل أن يظلوا في أماكن آمنة. يبدو أن عددا من القتلى سقط. عليكم توخي الحذر من قاتل نشط..."

وحسب وسائل الإعلام المحلية قام المسلح بإطلاق النار بشكل كثيف داخل المعبد اليهودي، وأصاب العديد من المتواجدين بداخله، إضافة إلى إصابة 3 من عناصر الشرطة بجراح خطيرة.

وحسب المصادر ذاتها اعتقلت الشرطة المسلح عقب إصابته أثناء تدخل قوات الأمن ويتعلق الأمر برجل أبيض البشرة ضخم البنية له لحية كثيفة.

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "فجع وشعر بالفزع" من حادث إطلاق النار في معبد يهودي في مدينة بيتسبرغ.

وقال نتنياهو في بيان "شعب إسرائيل بأكمله يشعر بالحزن مع أسر القتلى. نقف مع المجتمع اليهودي في بيتسبرغ ونقف مع الشعب الأمريكي في مواجهة الوحشية المروعة المعادية للسامية ونصلي جميعا من أجل الشفاء العاجل للمصابين".

مايك بنس

كما قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في تغريدة "نتابع المعلومات حول إطلاق النار داخل المعبد اليهودي في بيتسبرغ". ولم تعرف بعد دوافع مطلق النار.