شاهد: مسيرة للمطالبة بتقنين زواج المثليين في تايوان
خرج مئات الآلاف اليوم السبت في مسيرة في تايوان لمطالبة الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأحقية المثليين في الزواج بشكل قانوني.
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت حكمها الأول من نوعه بالقارة الآسيوية في شهر مايو-أيار الماضي وأعطت السلطات موعدا أقصاه سنتين لتقنين زواج المثليين.
إلا أن الحكومة التايوانية قررت إجراء استفتاء شعبي بهذا الصدد على أن يقام يوم 24 نوفمبر-تشرين الثاني.
ويشارك عشرات الآلاف بمسيرات حقوق المثليين في تايوان كل عام، وهي المسيرات الأكبر من نوعها في آسيا حيث جلبت ما لا يقل عن 60 خلال الأعوام القليلة الماضية.