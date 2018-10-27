إندونيسيا.. المال ليس ضروريا لشراء تذكرة الحافلات قارورة بلاستيكية تكفيك

طريقة مبتكرة توصلت إليها مدينة سورابايا ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا لتشجيع سكانها على إعادة تدوير النفايات.. تذاكر مجانية لركوب الحافلات مقابل تسليم الزجاجات البلاستيكية المستعملة.

بمقتضى المبادرة التي أطلقتها سورابايا في أبريل/ نيسان يمكن للركاب استخدام حافلات المدينة الحمراء مجانا بتسليم الزجاجات البلاستيكية في المحطات أو استخدام الزجاجات مباشرة في "دفع" الأجرة.

أجرة رحلة بالحافلة تستغرق ساعتين عبارة عن عشرة أكواب بلاستيكية أو خمس زجاجات بلاستيكية اعتمادا على حجمها.

وتأمل المدينة أن تساعدها هذه المبادرة في تحقيق هدفها بأن تصبح مدينة خالية من النفايات البلاستيكية بحلول عام 2020.

وسورابايا هي أول مدينة في إندونيسيا تنفذ هذا المشروع.

وتقول ليندا رحمواتي إحدى سكان سورابايا "القمامة مثل الزجاجات البلاستيكية تتراكم في منطقتي السكنية ومن ثم أجلبها إلى هنا، ليس فقط كي تصبح البيئة أنظف ولكن كي أخفف أيضا عبء العمل على جامعي القمامة".

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وتوضح إحصاءات المدينة أن 15 بالمئة أو نحو 400 طن من النفايات اليومية في سورابايا من البلاستيك.

وتوضح البيانات أن الحافلة الواحدة يمكنها جمع ما يصل إلى 250 كيلوجراما من الزجاجات البلاستيكية في اليوم الواحد أو نحو 7.5 طن في الشهر.

وبعد جمع الزجاجات، تُزال الأسماء وأغطية الفوهات عنها وتُطرح في مزاد على شركات إعادة التدوير.

وعائدات المزادات تخصص لإدارة الأعمال الخاصة بالحافلات وفي تمويل المناطق الخضراء بالمدينة الواقعة في أقصى شرق جزيرة جاوة أكبر جزر إندونيسيا.

وقال إيرفان واهيو دراجاد رئيس إدارة النقل في سورابايا "إندونيسيا واحدة من أكبر المساهمين في العالم في النفايات البلاستيكية، ومن خلال هذه المبادرة نأمل أن نزيد الوعي العام بالبيئة وخاصة القضايا المتعلقة بالنفايات البلاستيكية".