قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها اتفقت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة توحيد الموقف الأوروبي تجاه السعودية على خلفية مقتل الكاتب جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول.
ميركل وماكرون يتفقان على إيجاد موقف موحد تجاه السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي
ميركل وماكرون يتفقان على إيجاد موقف موحد تجاه السعودية في أعقاب مقتل خاشقجي
جاءت تصريحات ميركل بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة التركية اسطنبول بعد القمة الرباعية بشأن الوضع في سوريا حيث ناقش زعماء ألمانيا وتركيا وروسيا وفرنسا قضية مقتل الصحفي السعودي.
وأضافت: "اتفقت مع ماكرون على العمل بشأن موقف أوروبي موحد حول بيع الأسلحة للسعودية بعد معرفة المزيد عن المسؤول عن قتل خاشقجي".
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تعرّف على الدول المؤيدة للرواية السعودية بشأن قضية خاشقجي
أي الدول الأوروبية التي تبيع أسلحة للسعودية؟
وكانت ميركل قد تعهدت بوقف بيع الأسلحة الألمانية للسعودية حتى يتم تحديد المسؤول عن مقتل خاشقجي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد للصحفيين تقديمه لتفاصيل عن القضية خلال محادثات ثنائية أثناء القمة الرباعية.
وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة في اسطنبول أنه يتعين أن تقدم السعودية إجابة على من أرسل الأشخاص الثمانية عشر الذين يعتقد بأنهم مسؤولون عن قتل خاشقجي.