قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم السبت إن المسؤولين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي سيحاكمون في المملكة وإن التحقيق سيستغرق وقتا.
الجبير: السعودية ستحاكم قتلة خاشقجي والتحقيق سيستغرق وقتا
الجبير: السعودية ستحاكم قتلة خاشقجي والتحقيق سيستغرق وقتا
وأضاف الجبير خلال قمة أمنية بالبحرين أن علاقات السعودية مع الولايات المتحدة "حديدية" وسط ما وصفه بأنه "هيستيريا إعلامية" بشأن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول والذي أثار انتقادات دولية وأدى لتوتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية والغرب.
وقال الوزير أيضا إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتبع سياسة خارجية "عقلانية وواقعية" يمكن أن تدعمها كل الدول الخليجية العربية. وأضاف أن السعودية تحارب رؤية إيران "الظلامية" في الشرق الأوسط.
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