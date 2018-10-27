شاهد: ديسمان في رعاية أطباء بياطرة في سنغافورة

يجري في إحدى حدائق سنغافورة الاعتناء بديسمين من فئة الدببة الكسالى، بعد نحو شهر ونصف من ولادتهما، وقد أبعدا عن أمهما أملا في إعطاءهما فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة. ويقول أحد الأطباء البياطرة إن آخر مرة أنجبت فيها الأم كان سنة 2016 ولكن الديسم مات بعد يومين من ولادته دون معرفة السبب، مع أنه تعرف عن الدببة تاريخيا أنها تفارق دياسمها عند الولادة أو هي تقتلها، بحسب البياطرة. وقد أدرج الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة الدببة الكسالىن على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.