شاهد: الشرطة الإسبانية تعثر على 6 أطنان من الكوكايين داخل شحنة للموز

أعلنت الشرطة الإسبانية مصادرة ستة أطنان من الكوكايين كانت مخبأة داخل شحنة للموز قادمة من كوستاريكا إلى مدينة مالاغا الساحلية بجنوب إسبانيا.
وألقت الشرطة القبض على 16 شخصاً على صلة بالشحنة المهربة وذلك بعد مداهمة 20 موقعاً والتحفظ على 300 ألف يورو وعدد من الأسلحة.
وقال بيان للشرطة إن الوصول للشحنة تطلب عاماً كاملاً من التحقيقات حول جماعات لتهريب المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال.
ونشرت الشرطة فيديو يُظهر مداهمة مخزن بمنطقة صناعية في مالاغا والتي تم على اثرها الكشف عن الشحنة المخبئة والتحفظ عليها.
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