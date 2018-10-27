أول كلاسيكو إسباني هذا الموسم بدون ميسي ورونالدو

عشاق المستديرة سيكونون على موعد مع أول كلاسيكو إسباني هذا الموسم يجمع بين الغريمين التقليديين، عندما يحل فريق ريال مدريد الأحد ضيفا على نظيره برشلونة ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتجري هذه المواجهة النارية التي يحتضنها ملعب الكامب نو دون وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو لأول مرة منذ 2009 الذي تنتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي الغائب بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة إشبيلية الأسبوع الماضي والتي ستبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن أسبوعين. وسيفتقد النادي الكتالوني إلى خدمات لاعبه المخضرم ليونيل ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو الإسباني برصيد 26 هدفاً من أصل 38 مباراة.

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وفي الوقت الذي سيدخل فيه فريق البلوغرانا المباراة وهو في حالة نفسية مستقرة بعد الفوز على الإنتر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد من جهة، ومن جهة أخرى اعتلائه للصدارة في جدول الترتيب ب 18 نقطة في الدوري المحلي، على الطرف الآخر يحتل ريال مدريد المتعثر المركز السابع برصيد 14 نقطة على الصعيد المحلي ويقدم موسما سيئا للغاية محليا وأوروبيا، حيث حقق فوزه الأول بعد أكثر من شهر في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، أمام فيكتوريا بلزن بهدفين مقابل هدف، وذلك بعد النتائج السيئة الذي قدمها في المباريات السابقة.