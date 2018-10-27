وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واقعة إطلاق الرصاص في المعبد اليهودي في بيتسبرغ يوم السبت بأنها عمل شرير من أعمال القتل الجماعي وشر محض ودعا الأمريكيين للتسامي فوق مشاعر الكراهية ونبذ الانقسامات.
ترامب يصف حادث المعبد اليهودي بالشرير ويدعو لمواجهة معاداة السامية
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ترامب يصف حادث المعبد اليهودي بالشرير ويدعو لمواجهة معاداة السامية
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وأضاف ترامب في بداية تجمع انتخابي في انديانابوليس بولاية إنديانا أن معاداة السامية "ينبغي إدانتها ومواجهتها في كل مكان وأي مكان تظهر به".
وكان الرئيس الأمريكي رفض إلقاء اللوم على سياسة حيازة الأسلحة بحرية في بلاده كسبب لمثل تلك الحوادث، بل قال إن هذا الهجوم يزيد من الحاجة إلى إنزال المزيد من عقوبات الإعدام.
وقال: "من يقدم على فعل كهذا يجب أن يتم إعدامه".
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