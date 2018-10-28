برشلونة يسحق الريال بخماسية في أول كلاسيكو إسباني لهذا الموسم

أمطر فريق برشلونة شباك غريمه التقليدي ريال مدريد بخمسة أهداف لواحد لحساب أول كلاسيكو شديد الإثارة في هذا الموسم لحساب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وبادر فيليب كوتينيو لاعب برشلونة التسجيل في الدقيقة 11على إثر هجمة جماعية، قبل أن يعزز سواريز النتيجة لصالح البلوغرانا بعد مرور20 دقيقة عن طريق ركلة جزاء عقب اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.
وتمكن زملاء مودريتش من تقديم عروض فنية جميلة في بداية الشوط الثاني وشن العديد من الهجمات التي كادت تكلل بنجاح، خاصة بعد ان قام لوبتيغي بإحداث بعض التعديلات على طريقة اللعب. ونجح الضيوف في تقليص الفارق في الدقيقة 50 عن طريق مارسيلو، كما كادوا يعدلون النتيجة بواسط كل من لوكا مودريتش الذي سدد في القائم وسارجيو راموس الذي خرجت كرته فوق العارضة الأفقية بعد رأسية محكمة.
لكن برشلونة أعاد احكام قبضته على زمام اللقاء وسيطر على الربع الأخير، حيث أضاف سواريز هدفين آخرين، قبل أن يعمق اللاعب البديل أرتورو جراح الضيوف بعد توقيعه للهدف الخامس عن طريق ضربة رأسية.
وخسر ريال آخر ثلاث مباريات في الدوري وبات يحتل المركز السابع بفارق سبع نقاط خلف برشلونة في جدول الترتيب.
وستمثل هذه الهزيمة الثقيلة دون شك نهاية فترة المدرب يولن لوبتيغي الذي كان مدربا للمنتخب الأول الإسباني، لكن اتحاد الكرة قرر استبعاده في 13 يونيو/حزيران 2018 قبل انطلاق مونديال روسيا بيومين فقط إثر بعد قبوله تولي العارضة الفنية للنادي الملكي، في أعقاب قرار الفرنسي زين الدين زيدان بإنهاء خدماته مع الريال.