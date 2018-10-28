شارك العشرات من الناجين من مرض سرطان الثدي وآخرون بمسيرة للدراجات البخارية للتوعية بمخاطر المرض بمدينة صيدا اللبنانية.
لبنان: مسيرة بالدراجات البخارية للتوعية بسرطان الثدي
لبنان: مسيرة بالدراجات البخارية للتوعية بسرطان الثدي
وتأتي المسيرة خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث يسعى المشاركون إلى تحويل مشاعر الألم والمرض إلى دعوة للأمل والاحتفال بمن شفوا منه، بحسب وصف باميلا نبهان، رئيسة نادي هارلي للنساء اللبنانيات.
وشارك بالمسيرة رجال ونساء من جميع الأعمار.
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وطبقاً لناتالي نصرالدين، رئيسة مجتمع الخطوات الزهرية، يسعى المنظمون لتذكير الناجيات من المرض بمتابعة الفحوصات الدورية للتأكد من عدم تكرار نمو الأورام السرطانية.
كذلك تتضمن التوعية دعوة جميع النساء تحت سن الأربعين إلى إجراء الفحوصات الطبية للتمكن من تشخيص الأورام المحتملة فور نموها.