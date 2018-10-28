المتحف الوطني بدمشق يعيد فتح أبوابه لأول مرة منذ سبع سنوات

فتح المتحف الوطني بدمشق اليوم الأحد أبوابه للجماهير لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في العام 2011.

وساهمت الانتصارات العسكرية التي حققها جيش الرئيس بشار الأسد بمساعده حلفائه الروس في تحرير المناطق المحيطة بالعاصمة من أيدي القوات المعارضة وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية مما ساعد على استتابة الأوضاع بدمشق.