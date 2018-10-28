المتحف الوطني بدمشق يعيد فتح أبوابه لأول مرة منذ سبع سنوات

فتح المتحف الوطني بدمشق اليوم الأحد أبوابه للجماهير لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في العام 2011.
وساهمت الانتصارات العسكرية التي حققها جيش الرئيس بشار الأسد بمساعده حلفائه الروس في تحرير المناطق المحيطة بالعاصمة من أيدي القوات المعارضة وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية مما ساعد على استتابة الأوضاع بدمشق.
وقال أحمد الديب، نائب مدير المتحف، إن المتحف فتح أبوابه بشكل جزئي في الوقت الحالي على أن تفتح بقية أقسامه في وقت لاحق.
وأضاف: "سنعرض جميع التحف والآثار التي تعود لجميع الحقب التاريخية، الشرق القديم والعصور الكلاسيكية والإسلامية، في هذا القسم فقط".
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وظل مصير التحف والآثار السورية معلقاً بالأحداث الدموية التي شهدنها البلاد وخاصة بعدما وقعت مناطق تاريخية هامة مثل تدمر التي سقطت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الديب إن النظام السوري حاول حماية المتاحف عبر غلقها ونقل محتوياتها إلى أماكن بعيدة عن مناطق الاشتباكات العسكرية.
وأضاف بأن القطع الأكثر قيمة تم اخفاؤها بأماكن آمنة، كما نقلت مقتنيات متحف دير الزور جواً إلى دمشق وتم تغليف تماثيل متحف حلب بقوالب اسمنتية لحمايتها من القصف بعد تعثر نقلها لضخامة أحجامها.
وكانت السلطات السورية قد عرضت آثاراً تمكنت من استعادتها بعدما استولت عليها قوات معارضة بدار دمشق للأوبرا.