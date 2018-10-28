قال مالوسي جيغابا وزير الشؤون الداخلية في جنوب إفريقيا يوم الأحد إن لقطات جنسية خاصة له تسربت بعد اختراق هاتفه وإنه تعرض للابتزاز لهذا السبب عندما كان يتولى منصب وزير المالية.
ابتزاز وزير في جنوب إفريقيا بعد تسريب فيديو جنسي له
ابتزاز وزير في جنوب إفريقيا بعد تسريب فيديو جنسي له
وقال جيغابا على تويتر "علمنا أنا وزوجتي بكل أسف وحزن أن فيديو يحتوي على مواد ذات طبيعة جنسية، وكان للاستخدام الخاص فحسب، سُرق عندما جرى اختراق هاتفي... ويتم تداوله وسط شخصيات سياسية معينة".
وأضاف على حسابه الرسمي على تويتر "كان هذا الفيديو محور عدد من محاولات الابتزاز والاستغلال تعود إلى الفترة التي أعقبت للتو تعييني وزيرا للمالية في 31 مارس 2017 ورفضت الإذعان لها جميعا".
ولم يكشف جيغابا عن طبيعة الابتزاز لكنه قال إن وكالات لإنفاذ القانون والمخابرات تتحرى الأمر.
وقال جيغابا "أنتهز هذه الفرصة للاعتذار علنا ومقدما لباقي أفراد أسرتي خاصة أبنائي ووالدتي وأصهاري وللرأي العام في جنوب إفريقيا على الألم والحرج الذي سيتسبب فيه النشر المرجح لهذا المحتوى الخاص على نطاق أوسع".
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