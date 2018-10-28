وصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إلى نيوزيلندا يوم الأحد في آخر محطات جولتهما في المحيط الهادي، وهي أول جولة ملكية دولية منذ زواجهما في مايو أيار.
شاهد: الأمير هاري وميغان يؤديان تحية "هونغي" خلال زيارتهما لنيوزيلندا
شاهد: الأمير هاري وميغان يؤديان تحية "هونغي" خلال زيارتهما لنيوزيلندا
واستقبلت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الزوجين في العاصمة ولنغتون. وشملت جولة هاري وميغان زيارة أستراليا وفيجي وتونغا.
وحيا هاري وميغان زعماء الماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا، بالتحية التقليدية التي تعرف باسم "هونجي" والتي تتلامس فيها أنوف الشخصين قبل أن يشاهدا رقصة "هاكا" وهي رقصة حربية قبلية عمرها قرون وتطلق 21 طلقة للترحيب بهما.
وأكملت أرديرن التي تتمتع بشعبية عالمية أول سنة لها كزعيمة للبلاد أوائل الأسبوع الماضي وشكلت حكومة ائتلافية في أعقاب انتخابات غير الحاسمة.
وفي يونيو حزيران أصبحت أرديرن ثاني زعيمة في العالم تضع مولودة أثناء وجودها في منصبها بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بينظير بوتو في العام 1990.
وينتظر هاري وميغان ولادة أول طفل لهما العام القادم.
وغادر الزوجان أستراليا يوم الأحد بعد حضورهما اليوم الختامي من ألعاب إنفكتوس في سيدني ليل السبت بصحبة الكثير من أبطال بطولة ألعاب إنفكتوس من نيوزيلندا.
وأسس هاري ألعاب إنفكتوس، وهي منافسات رياضية دولية على غرار الأولمبياد الخاص للجنود المصابين خلال تأدية الخدمة، في العام 2014.
وارتدت ميغان معطفا بنيا وثوبا بسيطا أسود في حين ارتدى هاري بذلة رمادية داكنة.
وسيحضر الزوجان حفل استقبال للاحتفال بذكرى مرور 125 عاما على منح النساء حق التصويت مساء يوم الأحد. وأصبحت نيوزيلندا أول دولة في العالم تمنح النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية في العام 1893.
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