شارك جنود اللواء الثاني النرويجي في تدريبات عسكرية بالقرب من مدينة روروس كجزء من مناورة ترايدنت جانكشر 2018 التي يجريها حلف شمال الأطلسي (ناتو).
النرويج تشارك في أكبر مناورات حلف الأطلسي منذ الحرب الباردة
النرويج تشارك في أكبر مناورات حلف الأطلسي منذ الحرب الباردة
المناورة هي الأكبر للقوات الأعضاء بالحلف منذ انتهاء الحرب الباردة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.
ويشارك بالمناورة إجمالي 50 ألف فرد، بالإضافة لاستخدام 10 آلاف مركبة و65 سفينة و250 طائرة من 31 دولة من الأعضاء بالحلف أو الدول الشركاء له.
وظهرت تقارير إعلامية عن غضب موسكو من تدريبات الحلف العسكرية على الرغم من إبلاغ الناتو لروسيا مسبقاً ودعوتها لمراقبة تدريبات المناورة.
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