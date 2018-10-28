شاهد: كوبا أمريكا لقصار القامة بالأرجنتين والمغرب ضيف الشرف

البطولة تشهد مشاركة منتخبات من الأمريكيتين يضم كل منتخب منها سبعة من قصار القامة إلى جانب المغرب ضيف الشرف من خارج القارة.

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ويضم الفريق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لاعبين من المشاهير، من ضمنهم نجم تلفزيون الواقع زاك رولوف الذي اشتهر ببرنامج (ليلت بيبل بيغ وورلد) والممثل الأمريكي مارتن كليبا الذي اشتهر بدوره في سلسلة أفلام (قراصنة الكاريبي).

وتضم البطولة منتخبات من تشيلي وكولومبيا و البلد المضيف الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وبيرو وبوليفيا.

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وجرت المباريات في ملاعب مغلقة خاصة بكرة القدم الخماسية أو داخل القاعة، ولم يتجاوز ارتفاع الشباك 1.70 متر.

البطولة الفريدة من نوعها تأتي بهدف تعزيز اندماج قصار القامة في المجال الرياضي وخاصة في عالم المستديرة، إضافة إلى التوعية بهذه الفئة في المجتمع، لتجنب تعرضهم للعنصرية.

ولم يحالف الحظ المنتخب المغربي الذي خرج من المنافسة عقب انهزامه في المباراة الأولى التي جمعته بنظيره البرازيلي بنتيجة ثمانية مقابل إثنين.

كما خسر في المباراة الثانية التي جابه فيها المنتخب المشترك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

وكانت القرعة قد وضعت المغرب في مواجهة البرازيل، وكندا و أمريكا بمنتخب مشترك، بعد أن تم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة الى 3 مجموعات.

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة 1 : الأرجنتين، كولوميبا، تشيلي

المجموعة 2 : البرازيل، المغرب، أمريكا وكندا

المجموعة 3 : باراغواي، بولفيا، البيرو

المنتخب المغربي تأسس في العام 2017 بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بقصار القامة، ويضم 50 لاعبا من جميع أنحاء المملكة.

التنافس في كوبا أمريكا يعتبر أول مشاركة خارجية للمنتخب المغربي لقصار القامة.

للإشارة يعتبر منتخب أسود الأطلس من بين 3 دول إفريقية فقط تتوفر على منتخب لقصار القامة .