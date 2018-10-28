شاهد: ركوب الأمواج وسط أجواء احتفالية بالهالوين في كاليفورنيا
على شاطئ نيوبورت في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، تجمع العديد من راكبي الأمواج من مختلف الأعمار للمرح والضحك، وسط أجواء الاحتفال بعيد كل القديسين أو ما يعرف "بالهالوين"، وقد ارتدوا جيمعهم أقنعة وأزياء تلفت الانتباه. واختلفت الأزياء مع ارتفاع عدد السباحين، الذين اختاروا أزياء كمال الأجسام والمهرجين والحيوانات، فيما اختار آخرون أزياء الشخصيات الكرتونية الخارقة، مثل الرجل العنكبوت والرجل الحديدي، أو الشخصيات التاريخية مثل نابليون بونابرت.