قال مسؤولون طبيون في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ثلاثة صبية فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية شنتها إسرائيل علي السياج الحدودي بالقطاع.
مقتل ثلاثة صبية في ضربة جوية إسرائيلية بقطاع غزة
مقتل ثلاثة صبية في ضربة جوية إسرائيلية بقطاع غزة
وقالت إسرائيل إنها شنت هجوما على أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يحاولون تفجير جزء من السياح الحدودي.
وذكرت وزارة الصحة في غزة إن اثنين من القتلى عمرهما 13 عاما والثالث عمره 14 عاما.
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وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 216 فلسطينيا عند الحدود خلال احتجاجات فلسطينية بدأت قبل سبعة أشهر تقريبا ضد الحصار الإسرائيل لقطاع غزة ودعما لحق العودة إلى الأراضي التي خرج منها الفلسطينيون مع قيام دولة إسرائيل عام 1948. وقُتل جندي إسرائيلي برصاص قناص.
وتقول إسرائيل إن استخدمها للقوة القاتلة ضروري لحماية الحدود من المتسللين المسلحين من غزة. ويتصاعد العنف أحيانا إلى تبادل للقصف والذي حذرت إسرائيل من أنه قد يؤدي إلى نشوب حرب. وتوسطت مصر والأمم المتحدة مرارا في وقف لإطلاق النار.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه في الحادث الذي وقع يوم الأحد قصفت طائرة إسرائيلية" ثلاثة إرهابيين بجوار السياح كانوا يحاولون تخريبه وزرع قنبلة على ما يبدو".
وقُتل أربعة فلسطينيين عند الحدود يوم الجمعة وردت جماعة ناشطة بغزة بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل مما أدى إلى شن إسرائيل عشرات من الغارات الجوية الانتقامية يوم السبت على الرغم من عدم سقوط أي قتلى.