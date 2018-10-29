قبلة "ملوثة" بالهربس البسيط تقتل طفلة رضيعة

توفيت طفلة أمريكية حديثة الولادة من أوكلاند بولاية ماريلاند إثر قبلة نقلت إليها فيروس الهربس البسيط HSV-1.
وكان عمر الطفلة أليزا روز فريند ثمانية أيام فقط حينما توفيت، ونقلت الصحيفة عن أمها أبيجيل (19 عاما) أن أليزا كانت تتمتع بصحة جيدة خلال الـ36 ساعة الأولى من حياتها قبل أن تصاب بالحمى وتصبح خاملة وتفتقد أي اهتمام بالغذاء.
وسرعان ما تدهورت حالة أليزا حيث كان المرض "يأكل رئتيها ودماغها"، مما يجعلها تصارع من أجل التنفس، حسب الصحيفة التي أضافت أنه بعد ذلك أعلن عن موتها الدماغي في 20 أيار/مايو الماضي.
وتم إخبار الأم أن ابنتها ربما أصيبت بالعدوى بعد تقبيلها من شخص مصاب بالفيروس، الذي يظهر عادة كقرحة باردة، وبسبب وجود العديد ممن زاروا الأم وطفلتها من غير الواضح من الذي نقل الفيروس، حسب المصدر المذكور.
ونشرت الأم في حسابها على فيسبوك "بوست" قالت فيه "اغسل يديك. لا تقبل الأطفال"، ولقي "البوست" تفاعلاً من قبل أكثر من نصف مليون مشترك.
اقرأ أيضاً على يورونيوز:
وفيروس الهربس البسيط هو شديد العدوى وينتشر عن طريق القروح الباردة أو القرحة التناسلية عند البالغين، ويمكن أن خطراً على الأطفال حديثي الولادة بسبب أن جهاز المناعة لديهم لا يملك القوة الكافية لمقاومة العدوى.
وبعد الولادة يكون الطفل عرضة لخطر الإصابة إذا قبله شخص مصاب بقرحة باردة، أو إذا كانت الأم ترضعه رضاعة طبيعية ولديها تقرحات على ثدييها، وهذا يمكن أن يحدث إذا كانت تلمس القرحة الباردة لديها ثم تلمس ثدييها.
ومن أعراض إصابة الطفل بالهربس، الخمول أو التهيج، رفض الطعام، الحمى، وطفح جلدي أو تقرحات على الجلد أو العين أو الفم من الداخل.