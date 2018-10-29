يعود "ليوناردو دا فينشي" إلى إيطاليا بأعمال خاصة خلال أيام معرض أوفيزي في فلورنسا، وسيتم التركيز على إحدى مخطوطات ليوناردو الأشهر والمعروفة باسم "كوديكس ليستر".
كيف عاد "ليوناردو دا فينشي" إلى إيطاليا بعد 500 عام من وفاته؟
كيف عاد "ليوناردو دا فينشي" إلى إيطاليا بعد 500 عام من وفاته؟
المخطوطة الثمينة بحوزة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، الذي سوف يعيرها إلى أوفيزي، كي يتم عرضها كجزء من معرضه الممتد خلال فترة من 29 تشرين أول (أكتوبر) 2018 إلى 20 كانون الثاني (يناير) 2019.
الماء مجهر الطبيعة
المعرض الذي يحمل عنوان "الماء مجهر الطبيعة" يُعد بداية سلسلة من الأحداث التي ستحتفل خلال عام 2019 بالذكرى السنوية الـ 500 لوفاة ليوناردو (توفي في أيار/مايو 1519).
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ويعرف (Codex Leicester) أيضاً بتسمية (Codex Hammer) وهي عبارة عن مجموعة من الكتابات العلمية لـ دا فينشي أخذت اسمها من أول كونت لمدينة ليستر الإنجليزية، توماس كوك، الذي اشتراها سنة 1717. ويتعلق الأمر بـ 18 ورقة مزدوجة، أو 72 ورقة من حجم 21.8 × 29.5 سم. وتعطي هذه المخطوطة نظرة نادرة عن عقل هذا المفكر، الفنان والعالم من عصر النهضة.
وتوصف بأنها التمثيل المتميز للعلاقة بين الفن والعلم والإبداع في النهج العلمي.