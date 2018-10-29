بوتين قد يبحث انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع ترامب في باريس

قال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في بحث مسعى الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يلتقي الزعيمان في باريس في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويعتزم ترامب وبوتين عقد اجتماع ثنائي في باريس على هامش فاعليات إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
فيديو: وزيرة إسرائيلية تبكي على موسيقى النشيد الوطني الإسرائيلي في الإمارات
ليستر سيتي يؤكد وجود رئيسه ضمن الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي مساء السبت
كارثة جوية مع فقدان طائرة تحمل 188 شخصاً في سواحل جاوة الإندونيسية
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "ما زالت هناك الكثير من الأسئلة تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي بل وأكثر في إطار نية الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى . كل ذلك بالطبع سيكون مدرجا على جدول الأعمال".