على متن شراع رومان أتاناسيو ... رافقونا للتعرف على سباق "طريق الروم" أكبر سباق عبر الأطلسي

للمرة الأولى، يشارك مئة وثلاثة وعشرون بحاراً، في سباق طريق الروم. في النسخة الحادية عشرة له، سينطلق هذا السباق في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر. بين هؤلاء المشاركين العاشقين للبحر وخوض المخاطر، رومان اناتاسيو الذي رافقناه على متن شراعه خلال آخر تدريب له قبل انطلاقة هذا السباق الذي هو أكبر سباق عبر الأطلسي. اليوم، الأحوال الجوية مؤاتية، وأمواج البحر غير هادئة. وهذا ليس الحال دوماً خاصة في هذه الفترة من السنة مقابل منطقة برتاني وخليج غاسكوني في فرنسا. تعرفوا على سباق طريق الروم في حلقة "إنسايت" هذه...

رومان اناتاسيو، الذي ولد في جبال الالب، قبل نحو أربعة عقود، عجِز عن مقاومة البحر. وها هو يخبرنا عن نفسه "أنحدر من عائلة قروية. أمضيت طفولتي في الخارج. والدي يعمل في البناء. عشنا في سان سالفادور، وباكستان ونيجيريا واندونيسيا. حين عدنا الى فرنسا، كان عمري سبع أو ثماني سنوات، استقرينا في منطقة واز (الفرنسية). هناك الامر غير مثالي للمشاركة بالسباق. عام ألف وتسعمئة وتسعين، فلورانس أرتو فاز بطريق الروم. لا أدري إن كنت تتذكر شراعه الذهبي الجميل. كنت أجده رائعاً وتابعته بشغف. بعد أسابيع، صحبني عميّ الى المعرض البحري وهناك ولد شغفي بالسفن".