خطيبة خاشقجي: السعودية مسؤولة عن مقتل جمال ويجب أن تقدم تفسيرا

قالت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن السلطات السعودية مسؤولة عن مقتله وإن على المملكة إعلان تفاصيل أكثر حتى يمكن محاكمة المسؤولين عن ذلك.

وأثار قتل خاشقجي غضبا عالميا وأوقع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في أزمة. وكان خاشقجي كاتبا بصحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية الحاكم الفعلي للمملكة.

وعندما سألت رويترز خديجة عن المسؤول عن هذه الجريمة في نهاية الأمر قالت بالتركية "لقد ارتكبت داخل بعثة دبلوماسية سعودية... في هذه الأحوال تكون السلطات السعودية مسؤولة عن ذلك".وأضافت من خلال مترجم "هذا الحادث، هذا الاغتيال وقع في القنصلية السعودية.‭‭‭.‬‬‬ ومن ثم فمن المرجح أن السلطات السعودية تعرف كيف حدثت هذه الجريمة".

وتابعت قائلة "يتعين عليهم تفسير ما حدث".