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وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي

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وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي

وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي
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قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين إن المدعي العام السعودي الذي يشرف على التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصل إلى اسطنبول أثناء الليل قبيل محادثات مزمعة مع رئيس الادعاء في اسطنبول.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا تقدر نتيجة المحادثات بين المدعين. ولم يتضح وقت الاجتماع على الفور.

وقالت الوكالة إن المدعي العام السعودي سيتفقد أيضا القنصلية السعودية في اسطنبول.