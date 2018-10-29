قالت وكالة الأناضول للأنباء يوم الاثنين إن المدعي العام السعودي الذي يشرف على التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وصل إلى اسطنبول أثناء الليل قبيل محادثات مزمعة مع رئيس الادعاء في اسطنبول.
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وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي
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وكالة: وصول المدعي العام السعودي إلى اسطنبول أثناء الليل لإجراء محادثات بشأن قضية خاشقجي
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا تقدر نتيجة المحادثات بين المدعين. ولم يتضح وقت الاجتماع على الفور.
وقالت الوكالة إن المدعي العام السعودي سيتفقد أيضا القنصلية السعودية في اسطنبول.