دراسة: هل تقلل الأغذية العضوية خطر الإصابة بالسرطان؟

نشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (وهي مجلة طبية يتم تقييم ومراجعة محتواها بشكل مستمر من قبل باحثين مختلفين) دراسة جديدة حول أثر الأغذية العضوية على الصحة، تتساءل عن الجدوى المرجوة من دفع مبالغ كبيرة مقابل الطعام العضوي الخالي من المواد الكيماوية والمبيدات.

الدراسة أجرتها جمعية ’’نيوترينت‘‘ الصحية الفرنسية وجمعت بيانات من 70 ألف متطوع لا يعانون في البدء من أي نوع من أنواع السرطان. وقامت بمتابعة العادات الغذائية لأشخاص اختاروا الطعام العضوي على فترة استمرت أربع سنوات ونصف. ووجدت انخفاضا ملحوظا بنسب التعرض لأمراض السرطان وخاصة منها أورام الثدي وأورام الغدد اللمفاوية.