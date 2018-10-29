فيديو: وزيرة إسرائيلية تبكي على موسيقى النشيد الوطني الإسرائيلي في الإمارات

انهمرت دموع وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف خلال عزف النشيد الإسرائيلي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث أحرز أحد الرياضيين الإسرائيليين الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو أمس الأحد.

وبثّ التلفزيون الإسرائيلي مشاهد أظهرت الوزيرة ريغيف وهي تبكي أثناء عزف النشيد الإسرائيلي إثر إحراز اللاعب الإسرائيلي ساغي موكي ميدالية ذهبية.

وقالت ريغيف لراديو الجيش الاسرائيلي في مقابلة عبر الهاتف: "صرخت بينما كان النشيد يُعزف، كان ماريوس فيزر (رئيس الاتحاد الدولي للجودو) يقف بجانبي وقد سالت من عينه دمعة، بعدما شاهد كيف عبّرنا عن مشاعرنا، كان الامر مؤثرا جدا".

وقبل أن يفوز موكي في نسخة هذه السنة من المسابقة، كتبت ريغيف على صفحتها على موقع "الفايسبوك": "أنا فخورة بأنني هنا في أبو ظبي، لتمثيل إسرائيل مع فريق الجودو وعلمنا". وأضافت: "آمل أن نحرز الميدالية الذهبية، وأن نعيش لحظة مثيرة بسماع الهاتيكفا (النشيد الوطني) في حلبة أبو ظبي".

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يذكر أنه في العام 2017، شارك رياضيو الجودو الإسرائيليون في هذه البطولة مرتدين كيمونو محايدا من دون أن تكون الأحرف الأولى من اسم بلدهم مكتوبة عليه، وقاموا بأداء نشيدهم الوطني بأنفسهم بعد أن فاز أحدهم بالميدالية الذهبية، بما أن عزفه كان محظوراً.

وكان الاتحاد الدولي للجودو في شهر تموز/ يوليو الماضي حذر منظمي البطولة من أنه سيلغي المسابقة إذا لم يسمحوا للرياضيين خصوصا الإسرائيليين بالمشاركة على قدم المساواة.

ويشار إلى أن زيارة ريغيف إلى الإمارات وعزف النشيد الإسرائيلي في أبو ظبي تزامن مع زيارة قام بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان المجاورة، وذلك بالتزامن أيضاً مع مشاركة وفد الجمباز الإسرائيلي في قطر ضمن بطولة العالم التي تقام بالدوحة، هذا في وقت أعلن فيه وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتز أمس الأحد إنه سيتوجه إلى سلطنة عمان الأسبوع المقبل لحضور مؤتمر النقل الدولي بدعوة من نظيره العماني، فيما أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا في وقت سابق أنه سيتوجه إلى دبي حيث سيمثل إسرائيل في مؤتمر دولي حول أمن المعلوماتي.