دراسة: التوتر في العقد الخامس يقلص المخ ويضعف الذاكرة

أكدت دراسة علمية أن حالات التوتر والقلق، التي تصيب الأشخاص في منتصف العمر، يمكنها أن تؤدي إلى اضمحلال الدماغ وتقلص المخ وضعفاً في الذاكرة.

وحسب الدراسة التي وضعها فريق علماء من جامعة هارفارد حول أسباب تراجع قوة الذاكرة وتقلص المخ لدى الأشخاص في سن الأربعينات، فإن هرمون الكورتيزول، هو المسؤول عن تلك التداعيات.