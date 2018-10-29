ستة إعدامات وشيكة في السعودية بينهم الفتى علي النمر والأمم المتحدة تدعو الرياض لوقفها

دعا خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السعودية يوم الاثنين إلى وقف إعدام ستة رجال بسبب أنشطة لها علاقة بانتفاضات الربيع العربي عام 2011.

وذكروا أنه نظرا لأن جميع السعوديين كانوا دون سن 18 في ذلك الوقت، فإن تطبيق عقوبة الإعدام عليهم سينتهك القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة حماية الأطفال التي أقرتها المملكة.