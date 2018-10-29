مسلمون أمريكيون يجمعون تبرعات لليهود ضحايا إطلاق النار في بنسلفانيا

أطلقت جمعيات إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية حملة جمع تبرعات لتقديمها للناجين ولأقرباء ضحايا حادثة إطلاق النار على كنيس يهودي بمدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا والتي قتل فيها 11 شخصاً وأصيب آخرون.
وحسب موقع "إندي 100"، فقد نفذ الحملة جمعيتا "CelebrateMercy"و "MPower Change" الإسلاميتان اللتان أكدتا على تضامن المسلمين في الولايات المتحدة مع ضحايا إطلاق النار من العائلات اليهودية الذين فقدوا أقرباءهم وأحباءهم.
وأوضحت الجمعيتان أنهما جمعا الأموال التي سوف تساعد في تلبية الاحتياجات الفورية والقصيرة الأجل للضحايا المصابين والأسر المنكوبة، مشيرين إلى أنه تم جمع عشرات الآلاف من الدولارات عقب ساعات من إطلاق الحملة.
ولفتت الجمعيتان إلى أنه على الرغم من أن الحملة أطلقها ويقودها مسلمون، إلا أنهم يرحبون بأتباع جميع الأديان للمساهمة في جمع التبرعات لأجل الضحايا، حسب الموقع المذكور.
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وكان مسلح أطلق النار أول من أمس على المصلين في الكنيس اليهودي الكائن في حي سكوريل هيل ببنسلفانيا، ما أدلى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين، وقد نكست الولايات المتحدة الأعلام حدادًا على هذا الحادث الذي وصفته بإنه أسوأ هجوم معاد للسامية في الولايات المتحدة.