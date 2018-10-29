فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طي مظلته فيما كان يهّم بركوب طائرة سلاح الجو الرئاسية، مما اضطره لتركها وهو يهم بدخول باب الطائرة، مثيراً زوبعة من التهكم والتعليقات الساخرة.
شاهد: هل فعلاً لا يُحسن ترامب استخدام المظلة؟
شاهد: هل فعلاً لا يُحسن ترامب استخدام المظلة؟
وتداولت وسائل إعلام أمريكية وناشطون، مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، يرصد تصرفه عندما فشل في إغلاق مظلة المطر التي كان يحملها قبل دخوله باب طائرته، ما اضطره لتركها عند باب الطائرة.
وأثار تصرف الرئيس ترامب جدلاً واسعاً، إذ يعكس سرعة اتخاذ ترامب لقرار الهرب من الموقف المحرج، فيما يأتي أحد رجال الخدمة السرية ليتسلم زمام الأمور ويغلق المظلة العنيدة.
وتحت عنوان: "فشل الرئيس ترامب في إغلاق مظلته الخاصة وترك أحد رجال الخدمة السرية لإكمال المهمة له"، كتبت "الديلي ميل" خبراً عن الحادثة الطريفة.
والرئيس الأمريكي "72 عاماً" كان قد فتح مظلته لحماية نفسه من الطقس الرطب في قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، ولكن بعد أن تسلق السلم لدخول الطائرة فوجئ بمعاندتها له وعدم استجابتها لمحاولاته إغلاقها، مفاجئاً المتفرجين بما فعله بعد ذلك.
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موقف ترامب الطريف هذا مع المظلات ليس الأول من نوعه، إذ سبق وانتشرت مقاطع فيديو تظهره وهو يستأثر وحده بمظلة يحملها ليتقي المطر، دون اكتراثه بتبلل زوجته ميلانيا التي كانت تسير بقربه، إذ كان يتمتع برفع المظلة فوق رأسه لوحده تاركا قرينته وأم ولده بارون تحت المطر
ولا يُعرف سرُّ مواقف ترامب الطريفة مع المظلات، إذ سبق وانتشرت مقاطع وهو يحمل المظلة ليتقي المطر دونما الاكتراث بزوجته ميلانيا، إذ كان يستأثر بالمظلة لوحده تاركًا إياها تحت المطر.