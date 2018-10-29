صورة لترامب طُرحت في مزاد ولم تجد مشترياً، فاضطرت مؤسسته أن تشتريها

أُجبرت مؤسسة الرئيس دونالد ترامب على دفع عشرة آلاف دولار في مزاد خيري مقابل لوحة تتضمن صورة له لم تستحوذ على اهتمام أيٍ من المشاركين في المزاد، وفق ما ذكره محاميه أمام المحكمة.

وأوضح المحامي آلان فوترفاس لقاضي محكمة مانهاتن العليا ساليان سكاربولا أنه كان لزاماً على ترامب شراء اللوحة في المزاد الذي شهده مار لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا في العام 2014 بعد أن قدم أول عرض افتتح فيه المزاد، حسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وقال فوترفاس للمحكمة: تم وضع لوحة للمزاد، وقد عرض ترامب بمبلغ 10 آلاف دولار لبدء المزاد"، مضيفاً أنه في حال أحجم الجميع عن تقديم عروضٍ أخرى، فإن صاحب العرض الوحيد هو من يقتني اللوحة، حسب المجلة الأمريكية.