مقتل 3 زائرات شيعيات في انفجار قنبلة شمال العراق

قالت الشرطة إن ثلاث زائرات شيعيات قتلن في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق أثناء توجههن إلى مزار شيعي قرب مدينة خانقين الواقعة في شمال شرق العراق يوم الثلاثاء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن متشددين سنة من تنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في المنطقة واستهدفوا زوارا شيعة من قبل.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
يهود بيتسبرغ يطلبون من ترامب التنديد بالتطرف القومي للبيض
فيديو: من هي المرأة التي فجرت نفسها في تونس؟.. وشهود عيان يروون التفاصيل
خطيبة خاشقجي تخشى من تأثير المال على سير الحقيقة وتشعر بالخيبة من ترامب
ويتجمع مئات الألوف من الشيعة كل عام في العراق لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين حفيد النبي محمد.
وشن تنظيم الدولة الإسلامية حملة خطف وقتل منذ أن انهارت في عام 2017 دولة الخلافة التي أعلنها من طرف واحد في العراق وسوريا المجاورة.