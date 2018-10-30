6 قتلى في 3 أيام والمواجهات تتواصل بين القوات النيجيرية ومتظاهرين شيعة

فتحت الشرطة النيجيرية النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الشيعة في العاصمة أبوجا اليوم الثلاثاء خلال المواجهات المتواصلة منذ ثلاثة أيام والتي حصدت أرواح ستة من عناصر حركة نيجيريا الاسلامية المطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زاكزاكي.

وشارك المئات من حركة نيجيريا الإسلامية في المسيرة من أجل الإفراج عن إبراهيم زكزكي المسجون منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 عندما قتلت قوات الأمن المئات من أعضاء الحركة في حملة على الجماعة التي يقدر عدد أتباعها بثلاثة ملايين.

وكان قتل ثلاثة اشخاص على الأقل يوم أمس، وقال الجيش: إن الجنود والشرطة "صدّوا هجوما" لعناصر من حركة نيجيريا الاسلامية "أطلقوا النار" و"رشقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف على الجنود والشرطة"، وفق البيان الصادر عن الجيش ليل الاثنين الثلاثاء.