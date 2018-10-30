شاهد: المياه تملأ الشوارع في النمسا بعد عاصفة مطرية

ارتفع منسوب المياه في نهر درافا بالنمسا يوم أمس الاثنين إلى أعلى مستوى له من ثلاثين عاماً، وذلك في أعقاب هطول أمطارٍ غزيرة وسط الأجواء العاصفة جنوب البلاد.

وتم إجلاء أكثر من 60 شخصاً في محيط بلدة لافامويند في كارينثيا، عند الحدود مع سلوفينيا، واتخذت خدمات الإنقاذ المحلية حالة تأهب تحسباً من استمرار هطول الأمطار حتى اليوم الثلاثاء.

وأدى هطول الأمطار التي رافقتها رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة، أدى إلى إغلاق الطرق وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق القريبة، حيث كانت الكثير من المناطق على ضفاف نهر درافا عرضة لخطر الفيضان.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة، التي ضربت أجزاءً من شمال إيطاليا وساحل البحر الأدرياتيكي بأكمله، خلال الليلة الماضية، ومن المتوقع أيضاً أن يصل منسوب المياه في نهر درافا إلى مستويات هي الأعلى منذ قرن.