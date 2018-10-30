اعتبر المحللون أنّ إعلان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس لترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة لا يستحق ترشيحا رسميا من قبل الرئيس، الذي يبلغ من العمر 81 عاما، والذي يواجه منذ العام 2013 من مشاكل صحية بعد إصابته بجلطة دماغية.

ولم يدلِ الرئيس الجزائري بتصريح حول مسألة ترشحه أم لا للرئاسيات المقبلة المقررة في أبريل-نيسان 2019، رغم الضغوطات التي يمارسها مؤيدوه لعهدة خامسة. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس خلال اشرافه على تنصيب محمد بوعبد الله رئيسا جديدا لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، إنّ بوتفليقة هو "رئيس الجمهورية ورئيس الحزب"، مضيفاً أن حزب جبهة التحرير الوطني "ليس له مرشح آخر لرئاسيات 2019 عدا الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أنّ هذا الترشيح هو "مطلب جميع كوادر ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن". من جهته أكد رئيس مكتب ولد عباس نذير بولقرون أنّ اللجنة المركزية للحزب ستجتمع قريبا لتثبيت هذا القرار.

ويتولى عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر منذ العام 1999، وبسبب المرض، أصبح بوتفليقة لا يظهر للعموم إلاّ نادرا وعلى كرسي متحرك، كما لم يعد يلقي خطابات كتلك التي تعود عليها الشعب الجزائري خلال سنوات الرئيس الأولى.