بلغاريا: مسؤولون حكوميون متورطون في إصدار جوازات سفر مزورة ووثائق رسمية أخرى

اعتقلت الشرطة البلغارية أكثر من 20 شخصاً، من ضمنهم مسؤولون حكوميون، على خلفية عمليات الاحتيال وإصدار جوازات سفر مزورة وأيضاً أوراق رسمية مزيفة اكتسب بموجبها الآلاف الجنسية البلغارية بطريقة غير شرعية.
ويتيح الجواز البلغاري لحامله التنقل والعمل والإقامة ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصادر محلية، فإن المتقدمين للحصول على وثائق رسمية مزورة للحصول بموجبها على الجنسية البلغارية، كان يدفعون مبالغ تصل إلى 5690 دولار أمريكي (5 آلاف يورو).
وأكدت المصادر أن الشرطة داهمت مكاتب الوكالة الحكومية للبلغاريين في الخارج، حيث يشتبه بأن الموظفين فيها تورطوا في بيع شهادات مزيفة للمشترين في البلدان المجاورة غير التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويُعتقد أن العديد من الطلبات المرفقة بها وثائق مزيفة، أتت من دول ذات أقلية بلغارية، بما في ذلك مولدوفا ومقدونيا وأوكرانيا.
وأشارت بعض التقارير إلى أن الوكالة المذكورة كانت تصدر حوالي 30 شهادة مشبوهة في الأسبوع الواحد.
ويقول ممثلو الادعاء إنهم يحققون في عمل الوكالة بشأن التهم بما في ذلك الرشوة وعمليات التزوير وإساءة استخدام الوظيفة الحكومية.
اقرأ أيضاً في يورونيوز:
وزير بلغاري يُتَّهم من طرف القضاء بالتسبب في خسارة 190 مليون يورو لبلاده
تعرف على أقوى جوازات السفر في العالم