على الرغم من انتشار المجاعات وزيادة نسبة الفقر في العالم، إلا أن نسب الثروات في إجمالي سكان الكرة الأرضية في ارتفاع مستمر، والملفت بالموضوع أن ثروات العالم تتركز في أيدي النساء، في معظم الدول.
استحوذت أمريكا الشمالية والقارة العجوز على 60 في المئة من إجمالي ثروات العالم. المثير في الأمر أن نسبة السكان البالغين فيهما لا تتجاوز 17 في المئة.
فالأغنياء يزدادون ثراء. ووفقًا لتقرير"الثروة العالمية" السنوي الذي أصدرته كريديت سويس في 18 أكتوبر، فقد نمت الثروة العالمية بمبلغ 14 تريليون دولار، أو 12.2 مليار تريليون دولار، على أساس سنوي في منتصف عام 2018، لتصل إلى 317 تريليون (278.1 تريليون يورو) ، بزيادة قدرها 4.6٪.
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فرنسا في المرتبة الثانية
وفقا لتقرير كريدي سويس، هناك 2.147 مليون أسرة فرنسية تزيد ثرواتهم عن مليون دولار. لتسجل فرنسا ثاني زيادة في عدد المليونيرات بين منتصف عام 2017 ومنتصف 2018 بعد ذلك من الولايات المتحدة. وفرنسا مثل ألمانيا ، لديها اليوم 5٪ من أصحاب الملايين حول العالم.
ووفقًا لكريدي سويس، من المتوقع أن تنمو ثروة العالم بنسبة 26٪ تقريبًا على مدار السنوات الخمس القادمة لتصل إلى 399 تريليون دولار بحلول عام 2023. وومن المتوقع أن يزيد عدد المليونيرات في غضون خمس سنوات ليصل إلى 55 مليون. لاحظ أن النساء يمتلكن 40٪ من ثروة العالم. تتمتع أوروبا وأمريكا الشمالية بأعلى نسبة من المليارديرات الإناث.
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ثروات العالم في أيدي النساء
من بين الدول الرائدة ، تمتلك ألمانيا أعلى نسبة من النساء بين المليارديرات (26.0٪) ، تليها السويد (25٪) ، سويسرا (23.8٪). وأستراليا والهند (18.6٪). ومن بين البلدان التي تضم 20 مليارديرًا على الأقل ، تبرز إندونيسيا وسنغافورة وتايوان بسبب افتقارها إلى مليار دولار من النساء.
ووفقًا لقائمة بلومبرج وفوربس وهورون للمليارديرات العالميين، فإن النساء ممثلات بشكل جيد بين العديد من أصحاب المليارات المسجلين في الصين.
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