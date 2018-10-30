شاهد: على لسان شاب تونسي.. لماذا يهاجر التوانسة؟

يشكل التونسيون الشباب العدد الكبير من المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، وصل أكثر من 6000 شواطئ إيطالية حتى الآن هذا العام.

تبعد جزيرة قرقنة التونسية عن جزيرة عن صقلية الايطالية نحو 150 كيلو متراً، فيما تبعد شواطئ جرجيس التونسية عن جزيرة لامبدوزا الإيطالية نحو 250 كيلومتراً، يحاول المهاجرون قطع هذه المسافات بعيداً عن أعين السلطات في البلدين، عبر سفر محفوف بالمخاطر في قوارب خشبية أو حتى مطاطية صغيرة.

وفي تونس يمثل الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً نسبة 60٪ من السكان، و 36٪ منهم عاطلون عن العمل، مع نسبة تضخم تبلغ 8٪