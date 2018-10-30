دروز الجولان يحتجون على الانتخابات البلدية الإسرائيلية في مجدل شمس

تجمّع مئات الدروز العرب خارج بوابات مركز اقتراع في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم الثلاثاء في محاولة لمنع سكان بلدتهم من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البلدية.

وقام أفراد من الشرطة الإسرائيلية يرتدون خوذات ويحملون قاذفات قنابل الغاز المسيل للدموع بفتح ممر للناخبين خارج مركز الاقتراع في بلدة مجدل شمس. ومع استمرار المحتجين الذين حمل بعضهم الأعلام السورية في منع الناس من الدخول أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. ولم يصب أو يعتقل أحد.