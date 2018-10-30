هل تمسك بيديك "آبل" ..إذاً أنت شخص غني؟

تقول دراسة أعدها المكتب الأميركي للأبحاث الاقتصادية إن امتلاك الشخص أحد إصدارات هواتف "آيفون" هو مؤشر قوي على أن صاحبه من الأغنياء أو ذو دخل كبير!

ورأت الدراسة أن 69.1 بالمئة من الأشخاص الذين يملكون جهاز "آيفون" يُتوقع أنهم من ذوي دخل مرتفع. ووفقاً لمؤلفي الدراسة فقد تم التوصل إلى هذه النتائج من خلال النظر في عدة عوامل مختلفة.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مؤلفي الدراسة قولهم: "قسنا المسافة الثقافية بين مجموعتين استناداً إلى استهلاكها لوسائل الإعلام والسلوك كمستهلك واستخدام الوقت والمواقف الاجتماعية".