يهود بيتسبرغ يطلبون من ترامب التنديد بالتطرف القومي للبيض

طالب زعماء يهود في بيتسبرغ الرئيس دونالد ترامب بالتنديد بالتطرف القومي لدى البيض على نحو لا لبس فيه، بعد أن قال إنه سيزور المعبد الذي قتل فيه مسلح 11 من المصلين في مطلع الأسبوع.

ويوم الاثنين قالت جماعة (بند ذا آرك) وهي منظمة يهودية معنية بالعدالة الاجتماعية في خطاب مفتوح للرئيس الأمريكي، الذي أعلن أنه سيزور المدينة يوم الثلاثاء "السيد ترامب، أنت لست محل ترحيب في المدينة قبل أن تندد بشكل كامل بالتطرف القومي للبيض".

وقتل 11 شخصاً من كبار السن السبت، برصاص أطلقه رجل معاد للسامية يبلغ من العمر 46 عاماً، داخل كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا.

وأوضحت المنظمة أن الخطاب موقع من اللجنة التوجيهية للمنظمة في بيتسبرغ وما يقرب من 43 ألفاً من الجمهور.

وقال تامي هيبس، عضو اللجنة التوجيهية للمنظمة "في التقاليد اليهودية عندما تدخل منزلاً فيه حداد فالتقاليد تقضي بألا تتكلم وأن تسمع". ومضى يقول "اتضرع أن ينصت لما يجب أن نقول، وما ينبغي أن يقوله أي شخص آخر في حداد".

وروبرت باورز (46 عاماً)، الذي صرح بأنه معاد للسامية والمتهم بشن أدمى هجوم على الإطلاق ضد الطائفة اليهودية في الولايات المتحدة، ليس من أنصار ترامب، ويتهم الرئيس من خلال الإنترنت بأنه لم يفعل شيئاً لمنع "غزو" اليهود. وندد ترامب بالهجوم قائلاً إنه لا يجب التسامح مع العداء للسامية.

ويقول منتقدو الرئيس الجمهوري إن تصريحاته المتكررة المعادية للهجرة والمعادية للمسلمين، وإلقائه اللوم على الطرفين عندما قُتل محتج في مؤتمر للمتطرفين المؤمنين بتفوق البيض في فرجينيا في عام 2017، شجع تطرف الجناح اليميني وهو اتهام رفضته إدارة ترامب بشكل قاطع.

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وجاء في خطاب منظمة (بند ذا آرك) "كلماتك وسياساتك في السنوات الثلاث الماضية، شجعت حركة قومية للبيض متنامية".

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب سيذهب إلى سكويريل هيل، وهو الحي الذي يقع فيه المعبد الذي كان مسرحاً لإطلاق النار، بصحبة زوجته ميلانيا، لمشاركة مجتمع بيتسبرج حزنه".

ولا يرغب كل الزعماء اليهود في بقاء ترامب بعيداً. وقال الحاخام جيفري مايرز الذي يقود تجمعاً من بين ثلاث تجمعات يضمها معبد تري أوف لايف (شجرة الحياة)، إنه يرحب دوما بالرئيس.

وبعد الإعلان عن زيارة ترامب بدأ أناس في حي سكويريل هيل وحوله في تنظيم احتجاجات، ووقفات بالشموع وفعاليات عامة أخرى.

وقال أكثر من 250 شخصاً إنهم سيشاركون في احتجاج صامت، أثناء زيارة ترامب لمنطقة سكويريل هيل التي يشكل اليهود 40 بالمئة من سكانها.